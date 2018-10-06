Свыше 152 тыс. человек остаются под завалами после землетрясения в Индонезии

Более 152 тыс. человек находятся под завалами в результате произошедших в индонезийской провинции Центральный Сулавеси землетрясения и цунами. Об этом сообщил на встрече с малайзийскими журналистами в городе Палу (административный центр провинции) руководитель департамента информации и по работе со СМИ министерства иностранных дел Индонезии Ахмад Рамадан, передает ТАСС.

"Мы считаем, что не менее 152 тыс. жителей оказались заживо погребенными после обрушения домов, помещений в районах провинции", - приводит его слова в субботу агентство Bernama. Он отметил, что "стихией было разрушено свыше 65,7 тыс. домов".

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября, впоследствии было зафиксировано более 360 афтершоков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 5-7 м. По последним данным, погибли 1648 человек, более 2,5 тыс. получили ранения, еще свыше 70 тыс. вынуждены были покинуть свои дома.

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