В результате пожара на нефтепроводе в Нигерии погибли 19 человек

13 октября 2018 01:21 (UTC+04:00)

По меньшей мере 19 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего на нефтепроводе Нигерийской национальной нефтяной корпорации в пятницу. Об этом, как передает ТАСС, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на военный источник.

По данным агентства, инцидент произошел на юге страны. Агентство Reuters со ссылкой на источник в корпорации сообщило о 16 погибших, отметив, что пожар произошел в штате Абия на юго-востоке Нигерии. Причины происшествия не уточняются.

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