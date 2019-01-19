ЮНЕСКО назвала Рио-де-Жанейро мировой столицей архитектуры 2020 года

В ЮНЕСКО заявили, что Рио-де-Жанейро станет мировой столицей архитектуры 2020 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Город станет первым обладателем подобного титула, говорится в заявлении, размещенном в пятницу на сайте организации.

"Заместитель генерального директора [ЮНЕСКО] по культуре г-н Эрнесто Оттоне Р., президент Международного союза архитекторов (МСА) г-н Томас Вониер и муниципальный секретарь города Рио-де-Жанейро по урбанизму г-жа Верена Висентини Адреатта объявили город Рио-де-Жанейро (Бразилия) мировой столицей архитектуры 2020 года", - сказано в пресс-релизе.

Как сообщает телеканал Globo, торжественная церемония объявления победителей прошла в Париже. За право проведения конгресса боролись также Париж и Мельбурн.

Согласно сообщению ЮНЕСКО, в Рио-де-Жанейро также состоится проводимый раз в три года Всемирный конгресс МСА. "Таким образом мировая столица архитектуры станет международной площадкой для обсуждения актуальных глобальных проблем через призму культуры, культурного наследия, городского планирования и архитектуры", - отмечается в пресс-релизе.

Рио-де-Жанейро в качестве первой мировой столицы архитектуры станет местом проведения мероприятий, посвященных теме "Все миры. Только один мир". Участники конгресса обсудят вопросы, касающиеся планирования, архитектуры, культуры, транспорта и строительства. По оценкам муниципальных властей Рио-де-Жанейро, в рамках мероприятия город посетят около 25 тыс. человек. Конгресс пройдет 19-26 июля 2020 года.

"Титул ЮНЕСКО привлечет в наш город архитекторов со всего мира. Они приедут сюда не только для того, чтобы оценить наши природные красоты и здания, построенные по проектам наших гениальных архитекторов на протяжении нескольких веков. Они также предложат идеи, касающиеся модернизации и международного сотрудничества, что поможет улучшить жизнь горожан", - заявил мэр Рио-де-Жанейро Марселу Кривелла.

ЮНЕСКО получила полномочия назначать мировую столицу архитектуры в соответствии с соглашением о сотрудничестве, которое было заключено между организацией и МСА 23 ноября 2018 года в Париже.

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