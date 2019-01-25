СМИ: В Афганистане при авиаударе правительственных сил погибли 16 мирных жителей

По меньшей мере 16 мирных жителей стали жертвами авиаудара правительственных сил в провинции Гильменд на юге Афганистана. Об этом сообщил в пятницу телеканал TOLOnews со ссылкой на министерство обороны страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Все погибшие были членам одной семьи, проживавшей в уезде Сангин. Среди жертв есть женщины и дети.

По сообщению минобороны, в уезде в течение трех дней проходила масштабная контртеррористическая военная операция. Ведомство инициировало расследование.

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