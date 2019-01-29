Мексиканская Pemex в 2018 году снизила добычу нефти почти на 7%

29 января 2019 08:18 (UTC+04:00)

Мексиканская Pemex снизила в 2018 году среднюю добычу нефти почти на 7% по сравнению с предыдущим годом, до 1,813 миллиона баррелей в день. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Economista. При этом за прошедшие шесть лет объем добычи компанией уменьшился на 29%, добавляет издание.

Изначально компания планировала добычу-2018 в объеме 1,915 миллиона баррелей нефти в день, однако осенью признала, что не сможет выполнить этот план и даже начала импорт легкой нефти из США. В декабре Pemex снизила добычу в годовом исчислении на 8,7%, до 1,71 миллиона баррелей, а в течение всего года изменяла показатели при публикации скорректированных данных в сторону понижения.

В 2017 году Pemex добывала в среднем 1,948 миллиона баррелей в день.

В декабре новое правительство Мексики во главе с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором представило свой план спасения нефтяной отрасли и восстановления производства Pemex. Стратегия предполагает выход на производство 2,48 миллиона баррелей в сутки в среднем к 30 ноября 2024 года. Сообщалось, что в 2019 году Pemex получит дополнительные 75 миллиардов песо (3,6 миллиарда долларов) к уже запланированным расходам, чтобы она могла наращивать добычу.

Вместе с тем, Обрадор уже объявил перерыв в проведении новых нефтяных тендеров для частных, в том числе иностранных компаний на три года для ревизии выполнения уже действующих контрактов.

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