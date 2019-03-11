Эфиопия объявила 11 марта днем траура

11 марта 2019 00:04 (UTC+04:00)

Власти Эфиопии объявили 11 марта днем траура по погибшим в результате крушения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Палата представителей народа объявила 11 марта 2019 году национальным днем траура по гражданам всех стран, которые погибли в этой трагической катастрофе", — говорится в сообщении офиса премьер-министра Абия Ахмеда в Twitter.

Утром в воскресенье самолет Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт.

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