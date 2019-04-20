Экс-президент Перу в предсмертной записке заявил о своей невиновности

20 апреля 2019 00:37 (UTC+04:00)

Бывший президент Перу Алан Гарсия (занимал пост в 1985-1990, 2006-2011 годах), который покончил жизнь самоубийством, в своей предсмертной записке написал, что не виновен в коррупции. Текст записки в пятницу опубликовала колумбийская газета El Tiempo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из-за своих ошибок в управлении страной наши оппоненты избрали стратегию криминализации моего имени. Но они ничего не нашли, и я снова победил их, потому что они никогда не найдут ничего, кроме собственных спекуляций и разочарований. Не было ни счетов, ни взяток, ни богатства", - написал Гарсия.

Бывший президент также добавил, что его смерть является "знаком презрения к противникам". "Я уже выполнил миссию, которую сам себе поставил", - подчеркнул он.

69-летний Гарсия умер в среду в столичной больнице им. Казимира Уйоа в Лиме после попытки самоубийства, когда к нему домой с ордером на арест прибыли сотрудники прокуратуры.

Как отметил министр внутренних дел Перу Карлос Моран, правоохранительные органы республики действовали в рамках законодательства при задержании Гарсии. "Сотрудники полиции, исполняя решение суда, действовали в рамках соответствующих протоколов", - заявил глава ведомства.

В ноябре 2018 года суд запретил Гарсии покидать страну в течение 18 месяцев. По мнению следствия, политик мог получить $100 тыс. от бразильской строительной компании Odebrecht в обмен на помощь в заключении выгодных для нее контрактов. С 17 ноября по 3 декабря 2018 года Гарсия укрывался в посольстве Уругвая, однако после того, как ему было отказано в предоставлении убежища, покинул резиденцию.

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