В семи штатах Индии начался пятый этап всеобщих парламентских выборов

6 мая 2019 06:35 (UTC+04:00)

Порядка 80 млн человек смогут принять участие в пятом из семи этапов всеобщих парламентских выборов, который начался в понедельник в семи штатах Индии. Как сообщила ранее Избирательная комиссия страны, за 51 место в Лок Сабхе (нижней палате парламента Индии) будут бороться 674 кандидата, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Избиратели отдадут свои голоса в штатах Бихар, Джамму и Кашмир, Джаркханд, Западная Бенгалия, Мадхья-Прадеш, Раджастхан и Уттар-Прадеш. Голосование началось в 07:00 (04:30 мск) и продлится до 18:00 (15:30 мск).

В ходе предыдущих четырех этапов избиратели продемонстрировали довольно высокую явку - около 64%.

Как ранее сообщила Избирательная комиссия Индии, это голосование может стать самым масштабным в мировой истории по числу проголосовавших - в стране зарегистрировано порядка 900 млн избирателей. Выборы также можно назвать самыми долгими в мире. Они проводятся во всех 29 штатах и на семи союзных территориях в семь этапов (11 апреля, 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая и 19 мая). Подсчет голосов должен закончиться к 23 мая.

Основная борьба идет между двумя ведущими политическими силами Индии: правящей "Бхаратия джаната парти" (БДП) и оппозиционной партией "Индийский национальный конгресс" (ИНК). Главная интрига выборов состоит в том, сможет ли БДП повторить успех 2014 года, а действующий премьер Нарендра Моди занять пост второй раз подряд.

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