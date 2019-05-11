В Кабуле застрелили советника комиссии парламента по культуре

11 мая 2019 13:24 (UTC+04:00)

Неизвестные застрелили в столице Афганистана парламентского советника Мину Мангал, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на представителя афганского МВД.

Как сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости, представитель министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими сказал, что неизвестные застрелили Мангал – советника парламентской комиссии по вопросам культуры - около 7:20 по местному времени в восьмом полицейском округе Кабула. Он добавил, что начато расследование обстоятельств этого инцидента.

В прошлом Мангал работала журналистом, сообщает телеканал Tolo News. Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за инцидент.

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