В Индонезии более 30 заключенных сбежали из тюрьмы

11 мая 2019 18:28 (UTC+04:00)

По меньшей мере 34 заключенных сбежали из тюрьмы в индонезийском городе Сиак-Сри-Индрапура (Siak Sri Indrapura) на острове Суматра после бунта, сообщает агентство Antara со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, беспорядки вспыхнули, когда полиция задержала одного из заключенных за употребление наркотиков в тюрьме. В ответ заключенные подожгли здание тюрьмы в 2.00 в субботу (22.00 пятница мск) и начали бросать камни в сотрудников службы безопасности, 34 заключенным удалось бежать.

Пожарные потушили огонь и начали эвакуацию заключенных.

"По нашим данным, 495 заключенных все ещё находятся в тюрьме, мы эвакуировали 119 человек", - сказал шеф полиции Ахмад Давид и отметил, что полиция продолжает поиски сбежавших.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Для модернизации узбекистанских НПЗ привлекут почти $900 млн
Энергетика 6 мая 13:56
Узбекская авиакомпания выполнил свой первый рейс по маршруту Ташкент-Джакарта
Бизнес 2 мая 17:17
Малайзийская компания заинтересована в поставках плодоовощной продукции из Узбекистана
Бизнес 2 мая 14:56
Самые необычные реки мира (ФОТО)
Путешествия 2 мая 12:37
Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява
В мире 29 апреля 12:39
Число погибших из-за наводнения в Индонезии выросло до 31 человека
В мире 29 апреля 09:09
Лента новостей
Завершена реконструкция дороги, соединяющей два района Баку
Общество 18:58
Гражданин Бразилии пытался ввезти в Азербайджан 2 кг кокаина (ФОТО, ВИДЕО)
Происшествия 18:56
Надир Гафарзаде преследует грузинскую красавицу (ВИДЕО)
Звёздный мир 18:50
Исторические личности ставят лайки и хэштеги – такого в Азербайджане еще не было!
Интересное 18:47
Военные вертолеты Азербайджана отправились в Турцию для участия в международных учениях (ФОТО)
Политика 18:47
Госкомтаможни Азербайджана о подорожании цен на товары из Китая
Бизнес 18:40
Хошбахт Юсифзаде: Человек, лет 10-15 не посещавший Азербайджан, сегодня его не узнает
Общество 18:20
Минтруда Азербайджана о выдаче пенсий лицам, ухаживающим за инвалидами I группы
Общество 17:55
В государственное достояние Азербайджана включены произведения 35 авторов и 11 фильмов
Общество 17:47