В Индонезии более 30 заключенных сбежали из тюрьмы

По меньшей мере 34 заключенных сбежали из тюрьмы в индонезийском городе Сиак-Сри-Индрапура (Siak Sri Indrapura) на острове Суматра после бунта, сообщает агентство Antara со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, беспорядки вспыхнули, когда полиция задержала одного из заключенных за употребление наркотиков в тюрьме. В ответ заключенные подожгли здание тюрьмы в 2.00 в субботу (22.00 пятница мск) и начали бросать камни в сотрудников службы безопасности, 34 заключенным удалось бежать.

Пожарные потушили огонь и начали эвакуацию заключенных.

"По нашим данным, 495 заключенных все ещё находятся в тюрьме, мы эвакуировали 119 человек", - сказал шеф полиции Ахмад Давид и отметил, что полиция продолжает поиски сбежавших.

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