В Колумбии бывшего повстанца задержали сразу после выхода из тюрьмы

18 мая 2019 03:46 (UTC+04:00)

Известный бывший повстанец Хесус Сантрич был задержан в пятницу сразу после выхода из тюрьмы, где он находился по подозрению в причастности к перевозке кокаина, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает портал Tiempo, несмотря на решение специального суда по достижению мира в стране об освобождении Сантрича, против него до этого уже был выдан другой ордер на арест.

Верховный суд Колумбии решил, что экстрадиция в США в отношении Сантрича применяться не будет, однако следствие по делу о наркотрафике продолжается и должно расследоваться в Колумбии.

В момент задержания Сантрич находился в инвалидном кресле.

Бывший повстанец из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), а затем один из руководителей их политической партии и почти член палаты представителей парламента (должен был стать им с 20 июля 2018 года) был задержан первый раз в апреле прошлого года по подозрению в организации поставок 10 тонн кокаина в США. Обвинения Сантричу были предъявлены за действия уже после подписания мирных соглашений с властями страны, а именно за период с июня 2017 по апрель 2018 года. За это время, считает прокуратура, Сантричу удалось договориться о переброске в США 10 тонн кокаина по цене всего 15 миллионов долларов. При этом стоимость такой партии уже в Нью-Йорке составляет порядка 320 миллионов долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число пострадавших при взрыве в Колумбии возросло до 26 человек
Другие страны 11 мая 04:23
Самые необычные реки мира (ФОТО)
Путешествия 2 мая 12:37
Число жертв оползня в Колумбии выросло до 32 человек
Другие страны 24 апреля 08:32
Число жертв оползня в Колумбии возросло до 28
Другие страны 23 апреля 06:23
Власти Колумбии уточнили число погибших при сходе оползня
В мире 22 апреля 13:00
Жертвами оползня на западе Колумбии стали 14 человек
Другие страны 21 апреля 20:40
Лента новостей
Минторг США может временно отсрочить ряд торговых ограничений против Huawei
США 04:29
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Папуа - Новой Гвинее
Другие страны 04:16
В работе Facebook произошел сбой
В мире 04:04
Мексика решила отменить пошлины на некоторые товары из США
В мире 03:26
В Австралии началось голосование на всеобщих федеральных выборах
Другие страны 03:17
В Турции в результате ДТП пострадали пять человек
Турция 03:01
В Мехико продлили режим экологической тревоги
Другие страны 02:47
Аэропорт Кутаиси будет в четыре раза больше в 2020 году
Бизнес 02:34
Экс-сотрудник ЦРУ получил 20 лет тюрьмы за передачу секретов Китаю
США 02:12