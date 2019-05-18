В Колумбии бывшего повстанца задержали сразу после выхода из тюрьмы

Известный бывший повстанец Хесус Сантрич был задержан в пятницу сразу после выхода из тюрьмы, где он находился по подозрению в причастности к перевозке кокаина, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает портал Tiempo, несмотря на решение специального суда по достижению мира в стране об освобождении Сантрича, против него до этого уже был выдан другой ордер на арест.

Верховный суд Колумбии решил, что экстрадиция в США в отношении Сантрича применяться не будет, однако следствие по делу о наркотрафике продолжается и должно расследоваться в Колумбии.

В момент задержания Сантрич находился в инвалидном кресле.

Бывший повстанец из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), а затем один из руководителей их политической партии и почти член палаты представителей парламента (должен был стать им с 20 июля 2018 года) был задержан первый раз в апреле прошлого года по подозрению в организации поставок 10 тонн кокаина в США. Обвинения Сантричу были предъявлены за действия уже после подписания мирных соглашений с властями страны, а именно за период с июня 2017 по апрель 2018 года. За это время, считает прокуратура, Сантричу удалось договориться о переброске в США 10 тонн кокаина по цене всего 15 миллионов долларов. При этом стоимость такой партии уже в Нью-Йорке составляет порядка 320 миллионов долларов.

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