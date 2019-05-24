В Египте отели будут работать по новым стандартам

Минтуризма Египта разработало новые критерии оценки гостиничных услуг в соответствии с рекомендациями экспертов Всемирной туристической организации, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

По новым правилам, каждый отель в Египте, претендующий на "звезды", должен обеспечить своим постояльцам безопасность пребывания, включая подачу чистой воды, безопасность продуктов питания, гигиену и санитарию – как в номерах, так и в местах общественного пользования (холлы, рестораны и бары, бассейны, детские площадки).

Также гостиницы должны предоставлять своим гостям услуги Wi-Fi на всей территории отеля, использовать солнечную энергию для защиты окружающей среды, обеспечить высадку зеленых насаждений, а также предусмотреть развлекательные услуги и создать условия для занятий спортом или фитнесом.

Как пояснил местным СМИ начальник отдела гостиничных услуг министерства туризма Маджид Фаузи, реализация новых стандартов "ведет к усилению конкуренции египетского гостиничного сектора" и призвана "увеличить" туристический трафик на основных курортах.

По словам чиновника, отели будут заново оцениваться в соответствии с новыми стандартами и могут объявить о своих звездах только после соответствующей обязательной аттестации.

По планам, классификация отелей начнется уже в текущем году. Первые аттестованные отели могут появиться до старта очередного зимнего сезона. Сколько всего времени уйдет на то, чтобы классификацию прошли все курортные отели, в минтуризме АРЕ не сообщили.

Правда, против скорейшего внедрения новых стандартов выступают сами египетские отельеры. По заявлению Федерации туристических палат Египта, если новые требования вступят в силу в этом году, то многим отелям просто придется закрыться, так как у их владельцев нет средств на закупку тех же солнечных батарей или установку точек беспроводного доступа.

Отельеры просят перенести ввод новых гостиничных стандартов на более поздний срок. Одним из условий их внедрения является возвращение российских туристов: в таком случае доходы гостиниц увеличатся и им будет легче выполнить новые требования.

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