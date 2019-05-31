В Цюрихе мужчина убил двух заложников и покончил с собой

Вооруженный мужчина захватил в заложники двух женщин в квартире в Цюрихе. Как сообщила в пятницу газета Blick, он застрелил их и покончил с собой после контакта с представителями правоохранительных органов, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По информации издания, инцидент произошел около 05:22. 60-летний мужчина угрожал убить заложниц, если полиция попытается проникнуть в квартиру.

Полиция приступила к расследованию инцидента.

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