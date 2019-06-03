На западе Индии 40 человек застряли на большой высоте на карусели

Экстренные службы индийского города Ахмедабад (штат Гуджарат) в ночь на понедельник провели операцию по спасению 40 человек, застрявших на большой высоте на внезапно вышедшей из строя карусели в одном из парков аттракционов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

По информации пожарных, спустя несколько минут после произошедшего к ним поступил звонок от одного из застрявших на карусели мужчин. Среди находившихся на момент аварии на аттракционе людей были 14 детей и восемь женщин. Для их спасения были задействованы пожарные машины - с помощью лестниц удалось добраться до потерпевших и безопасно эвакуировать их. Данные о возможных пострадавших не приводятся.

Причиной инцидента, по предварительным данным, стал технический сбой. По окончании эвакуации карусель была закрыта на неопределенный срок.

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