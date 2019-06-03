В ходе разгона сидячей забастовки в Хартуме погибли 14 человек

3 июня 2019 15:19 (UTC+04:00)

До 14 человек возросло число погибших в ходе разгона сидячей забастовки протестующих в центре суданской столицы, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Ранее сообщалось о девяти погибших.

На рассвете полиция и спецназ приступили к зачистке площади перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил страны и демонтажу появившегося там два месяца назад палаточного лагеря. Позднее к ним присоединились военные, которые взяли площадь под свой полный контроль, выставив там кордоны безопасности. По словам очевидцев, операция по разгону демонстрантов проводилась с использованием слезоточивого газа и огнестрельного оружия.

Армия, однако, заявила о том, что никакой силовой операции по сворачиванию палаточного лагеря не проводилось. "Мы не разгоняли забастовку", - заявил телеканалу официальный представитель Военного совета. По словам военных, силы безопасности вынуждены были принять меры после того, как на площадь проникла большая группа нарушителей. Они обещают, что демонстрантам будет позволено вернуться к месту проведения забастовки, и никто не будет чинить им препятствий. Более того, совет готов в течение 48 часов возобновить переговоры с оппозицией о будущем переходном периоде страны.

Оппозиция уже отказалась от диалога и заявила о том, что больше не рассматривает Военный совет "в качестве одной из сил революции". В утренние часы ситуация в Хартуме начала выходить из-под контроля. В столице и его городе-спутнике Омдурмане начались столкновения между силовиками и демонстрантами. Тысячи человек вышли на улицы, перекрыли дороги и мосты камнями и горящими покрышками.

Армия взяла управление государством в свои руки 11 апреля после отстранения от власти президента Омара аль-Башира. С 6 апреля у штаб-квартиры армии проводится сидячая забастовка, участники которой добиваются передачи власти гражданским силам. Несколько дней назад Военный совет предупредил о намерении принять правовые меры против этой забастовки, которая из акции протеста превратилась в рассадник преступности и начала создавать реальную угрозу безопасности страны. Там неоднократно вспыхивали перестрелки и беспорядки, приводившие к человеческим жертвам.

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