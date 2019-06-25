В Индии шесть человек погибли при падении автобуса в ущелье

Не менее шести человек погибли, еще 39 получили ранения при падении автобуса в ущелье в восточном индийском штате Джаркханд.

Об этом, как передает Trend, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

Согласно предварительной версии, водитель машины не справился с управлением на сложном участке дороге, после чего автобус скатился со склона и перевернулся. Работающая на месте происшествия полиция ведет расследование случившегося.

Данные о судьбе пострадавших отсутствуют.

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