Талибы освободили 42 солдата афганской армии

Боевики радикального движения "Талибан" освободили 42 солдата Афганской национальной армии в провинции Джаузджан на севере страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, солдаты были захвачены в плен три дня назад в результате нападения на район Куш Тапа в этой провинции. После освобождения солдаты прибыли в столицу провинции Шибирган вечером в среду.

Как сообщил агентству глава полиции Абдул Вахид Видждан (Abdul Wahid Wijdan), среди военных также были четыре солдата, пропавшие без вести после того, как талибы захватили район. Как пишет агентство, представитель Талибана Забихуллах Муджахид подтвердил освобождение 42 солдат.

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