Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Ирана

9 июля 2019 16:17 (UTC+04:00)

Москва не заинтересована в том, чтобы ситуация вокруг Ирана накалялась, рассчитывает на сдержанность Тегерана, при этом подчеркивает, что Иран своими действиями не нарушает условия действующих соглашений, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы, разумеется, не заинтересованы в том, чтобы ситуация вокруг Ирана и в том регионе, в целом, накалялась, обострялась. Мы рассчитываем, что Иран будет проявлять сдержанность, но мы не можем закрывать глаза на объективные факты, а факты таковы, что Иран, когда он сейчас начал обогащать уран выше 3,67% до 5% для начала, а затем еще будет, наверное, стараться это делать, он не нарушает ни ДНЯО, ни соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, ни дополнительного протокола к этому соглашению", - сказал Лавров журналистам.

"Поэтому рассматривать ситуацию необходимо с учетом этого", - подчеркнул глава МИД РФ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан наращивает сотрудничество с Татарстаном в сфере аграрного производства
Бизнес 15:02
Россия поставит Индии С-400 к 2024-2025 году
Другие страны 12:14
Далай-лама объяснил, почему критически настроен к Трампу
Другие страны 10:10
Минюст США поддержит Мюллера, если он решит отказаться от показаний Конгрессу
США 06:47
Турецкая компания намерена стать одним из поставщиков при производстве российских автомобилей Aurus
Россия 02:51
Болтон предупредил, что США лишь начинают применять против Ирана масштабные санкции
США 00:28
Лента новостей
Средний медицинский персонал Центрального Таможенного Госпиталя проходит курсы усовершенствования в Группе Больниц Флоренс Найтингейл (ФОТО)
Общество 16:20
В Азербайджане прошел трехдневный детский лагерь-слет "Вернем зубров в нашу природу!” (ФОТО)
Общество 16:19
В Азербайджане проводится встреча с экспертами НАТО
Политика 16:09
Азербайджанская черешня продается в маркетах Нигерии (ФОТО)
Экономика 16:07
Аэропорт Новой административной столицы Египта заработал в тестовом режиме
Другие страны 16:00
ОБСЕ проследит за выборами в Узбекистане
Бизнес 15:55
Азербайджанцы продемонстрировали стрельбу на Янардаге перед туристами (ФОТО)
Спорт 15:52
В перестрелке с боевиками РПК погибли турецкие военнослужащие
Турция 15:50
Начато расследование по факту разрушения памятника древности в Азербайджане
Общество 15:49