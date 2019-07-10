Иран сокращает обязательства в рамках ядерной сделки, заявил Роухани

Тегеран действует исключительно в рамках ядерного соглашения, заявил президент Ирана Хасан Роухани через несколько дней после того, как Иран во второй раз отказался от выполнения части обязательств соглашения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Исламская Республика Иран двигается в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и соглашения, не разрушая структуры СВПД", - заявил Роухани, отметив, что все меры, предпринимаемые Тегераном по ядерной сделке, "в рамках закона". Слова президента опубликованы на его официальном сайте.

Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начали процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, и довели уровень до более 4,5%.

О первом этапе прекращения выполнения ряда пунктов ядерной сделки (в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды) Иран объявил 8 мая, в годовщину выхода США из СВПД. В Иране объяснили принятые меры нарушениями Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.

В частности, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов в рамках первого этапа сокращения обязательств. Какие обязательства в рамках ядерной сделки Иран сократит на третьем этапе, Тегеран обещал объявить позже.

В Тегеране подчеркивали, что свои шаги предпринимают в рамках СВПД, который в частности дает Ирану право полностью или частично прекратить выполнение своих обязательств в случае, если он сочтет, что любой другой член ядерной сделки не соблюдает свои обязательства.

Кроме того, в Иране также отмечали, что перейдут к третьему этапу сокращения обязательств через 60 дней после 7 июля, если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана "перед лицом экономического терроризма США". Глава МИД Ирана отмечал, что все предпринятые шаги Ирана "обратимы".

Совместный всеобъемлющий план действий, принятый шестеркой посредников и Ираном в 2015 году, предусматривает, частности, что Тегеран в течение 15 лет будет поддерживать уровень обогащения урана на отметке 3,67%, а запасы обогащенного до этого уровня урана не будут превышать 300 килограммов. Избыточные количества урана будут продаваться по рыночной цене и доставляться иностранному покупателю в обмен на природный уран.

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