Европарламент проголосует за назначение фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии 16 июля

11 июля 2019 14:27 (UTC+04:00)

Депутаты Европарламента (ЕП) проголосуют за назначение Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии 16 июля на сессии в Страсбурге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Голосование по кандидатуре госпожи фон дер Ляйен на пост главы ЕК пройдет 16 июля на сессии в Страсбурге", - сказала она.

В случае утверждения фон дер Ляйен должна немедленно приступить к формированию нового состава Еврокомиссии на 2019-2024 годы. По одному кандидату на посты еврокомиссаров должна представить каждая из 28 стран ЕС, затем глава ЕК распределит между ними портфели. После этого полный состав Еврокомиссии должен быть утвержден Европарламентом в начале осени, чтобы приступить к работе с 1 ноября.

Кандидатура министра обороны ФРГ была выдвинута на пост главы исполнительной власти Евросоюза на саммите ЕС 30 июня - 2 июля в качестве компромиссного варианта после напряженной дискуссии между главами государств сообщества. Многие депутаты ЕП не поддерживают это назначение, в частности потому, что оно разрушило систему "главного кандидата", когда на пост главы Еврокомиссии выдвигается кандидат от парламентского большинства в Европарламенте по итогам последних выборов (23-26 мая).

Саммит ЕС не принял ни одного из трех возможных по системе "главного кандидата" претендентов: Манфреда Вебера, Маргрете Вестагер и Франса Тиммерманса, заменив их в последний момент на фон дер Ляйен.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Германия, Франция и Британия обеспокоены несоблюдением Ирана СВПД
Другие страны 9 июля 17:15
Евкурова назначили замминистра обороны России
Другие страны 8 июля 15:52
Юнкер: процесс выборов нового руководства ЕС не был достаточно прозрачным
Другие страны 5 июля 15:12
Первая саудовская женщина-посол вступила в должность в США
Другие страны 4 июля 14:33
Президент Италии приветствует избрание итальянца на пост председателя Европарламента
Другие страны 3 июля 17:36
Еропейская Комиссия не стала вводить санкционную процедуру в связи с чрезмерным госдолгом Италии
Другие страны 3 июля 16:31
Лента новостей
В Анкаре эвакуируют пациентов из одной из больниц
Турция 14:34
Свыше 250 иранских предпринимателей приняли гражданство Турции
Бизнес 14:26
Обнародована стоимость экспорта продукции турецкой оборонной промышленности в Азербайджан
Турция 14:13
Казахстан и Германия договорились о продлении срока сотрудничества по подготовке кадров
Бизнес 14:11
Завтра в Баку будет ветрено
Общество 14:10
Мубариз Гурбанлы: Пропагандируя и распространяя исламские ценности, можно предотвратить религиозный экстремизм
Политика 14:09
Генштаб заявил об отказе США от переговоров о неразмещении оружия в космосе
Другие страны 14:01
Мубариз Гурбанлы: В Армении разрушены тысячи объектов тюркской и исламской культуры
Политика 13:54
Туркменистан обнародовал данные геологоразведочных исследований
Энергетика 13:43