Не менее девяти человек погибли при взрыве на юге Афганистана

15 июля 2019 16:42 (UTC+04:00)

По меньшей мере девять человек погибли, 18 получили ранения в понедельник в результате взрыва бомбы, заложенной у дороги в афганской провинции Кандагар на юге страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, инцидент случился в районе Хакрез. Подробности случившегося не приводятся.

Ранее в понедельник телеканал информировал о взрыве бомбы в северной афганской провинции Балх, в результате которого погибли двое детей.

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