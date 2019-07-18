В студию аниме в Киото, где произошел пожар, поступали угрозы

18 июля 2019 14:48 (UTC+04:00)

Директор японской компании Kyoto Animation, студию которой в четверг пожег злоумышленник, заявил о многочисленных угрозах, приходивших на адрес фирмы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Несколько лет назад нам начали поступать угрозы. В электронных письмах, приходящих на адрес компании, содержались выражения "умрите!" и другие угрозы", - сказал Хидэоки Хатта. По его словам, студия в Киото, где произошел пожар, была главным производственным центром основанной в 1981 году компании, несмотря на то, что ее головной офис расположен в другом городе Удзи.

По последним данным, в результате пожара погибли 23 человека, еще 35 пострадали. Всего на момент возгорания внутри находились около 70 человек.

Пожар произошел из-за умышленного поджога. На месте происшествия полиция задержала 41-летнего мужчину, который, предположительно, разлил внутри студии бензин или керосин и поджег его. Также в здании были найдены несколько ножей, которые могут принадлежать злоумышленнику. Мужчина сейчас находится в больнице с ожогами лица и груди.

Трехэтажному зданию, где находится студия Kyoto Animation, нанесен серьезный ущерб. В тушении огня были задействованы 30 пожарных расчетов. Пожар был потушен в течение пяти часов, больше всего пострадали второй и третий этажи здания.

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