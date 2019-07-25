Испытанная КНДР ракета может поразить часть территории Японии

25 июля 2019 13:49 (UTC+04:00)

Ракета малой дальности, испытание которой КНДР провела в четверг, способна поразить часть территории Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что речь идет об одной из двух ракет, которая после запуска преодолела порядка 690 км.

Ранее Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Кореи сообщил, что КНДР совершила запуск двух ракет малой дальности в восточном направлении - обе упали в Японское море. В Министерстве национальной обороны Южной Кореи считают, что одна из ракет пролетела порядка 690 км, а другая - 430 км. Южнокорейские военные не исключают, что одна из испытанных ракет могла быть новой разработкой Пхеньяна.

Ни одна из ракет, запущенных КНДР, не достигла особой экономической зоны Японии в Японском море. По словам премьер-министра Синдзо Абэ, этот новый запуск не вызвал прямой угрозы национальной безопасности страны, однако пообещал, что японские власти будут держать тесный контакт с США и Южной Кореей по этому вопросу.

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