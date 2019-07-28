В Японии стоимость страховки идущих по Ормузскому проливу танкеров выросла в 10 раз

Японские компании столкнулись с рядом сложностей при перевозке нефтепродуктов из-за обострения ситуации в Ормузском проливе, к примеру, затраты на страхование танкеров выросли в 10 раз по сравнению с ценами до кризиса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщила газета Sankei.

По ее сведениям, в последние месяцы страховщики повысили тарифы с 0,025% до 0,25% от стоимости судна за один проход по этому проливу. Таким образом, если стоимость танкера составляет 10 млрд иен ($92 млн), то зафрахтовавшей его компании придется заплатить $230 тыс., а не $23 тыс., как было раньше.

Кроме того, также они были вынуждены изменить маршрут движения для того, чтобы максимально отдалить его от берегов Ирана. Танкеры, зафрахтованные японскими компаниями, также получили предписание проходить Ормузский пролив на максимальной скорости, что привело к увеличению расхода топлива. Для Японии этот канал поставок нефтепродуктов является ключевым - около 80% сырья поступает из стран Персидского залива.

Ормузский пролив, через который транспортируется почти одна пятая всей потребляемой в мире нефти, соединяет Персидский и Оманский заливы. По этому пути доставляется большая часть нефти, экспортируемой из Саудовской Аравии, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и Ирака, а также почти весь сжиженный природный газ, производимый Катаром - крупнейшим в мире экспортером этого вида топлива.

Ситуация вокруг Ирана вновь обострилась 19 июля, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер задержали "в связи с нарушением международных правил" и сопроводили до берега для проверки.

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