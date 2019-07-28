В Японии стоимость страховки идущих по Ормузскому проливу танкеров выросла в 10 раз

28 июля 2019 08:52 (UTC+04:00)

Японские компании столкнулись с рядом сложностей при перевозке нефтепродуктов из-за обострения ситуации в Ормузском проливе, к примеру, затраты на страхование танкеров выросли в 10 раз по сравнению с ценами до кризиса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщила газета Sankei.

По ее сведениям, в последние месяцы страховщики повысили тарифы с 0,025% до 0,25% от стоимости судна за один проход по этому проливу. Таким образом, если стоимость танкера составляет 10 млрд иен ($92 млн), то зафрахтовавшей его компании придется заплатить $230 тыс., а не $23 тыс., как было раньше.

Кроме того, также они были вынуждены изменить маршрут движения для того, чтобы максимально отдалить его от берегов Ирана. Танкеры, зафрахтованные японскими компаниями, также получили предписание проходить Ормузский пролив на максимальной скорости, что привело к увеличению расхода топлива. Для Японии этот канал поставок нефтепродуктов является ключевым - около 80% сырья поступает из стран Персидского залива.

Ормузский пролив, через который транспортируется почти одна пятая всей потребляемой в мире нефти, соединяет Персидский и Оманский заливы. По этому пути доставляется большая часть нефти, экспортируемой из Саудовской Аравии, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и Ирака, а также почти весь сжиженный природный газ, производимый Катаром - крупнейшим в мире экспортером этого вида топлива.

Ситуация вокруг Ирана вновь обострилась 19 июля, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер задержали "в связи с нарушением международных правил" и сопроводили до берега для проверки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Япония с 2023 года планирует закупить до 20 беспилотных вертолетов
Другие страны 07:42
У берегов Японии произошло землетрясение
Другие страны 00:13
В Японии провели второй запуск частной космической ракеты
Другие страны 27 июля 12:13
Патрульные корабли Китая вошли в территориальные воды Японии
Другие страны 26 июля 14:12
Глава МИД Японии провел переговоры с коллегами из США и Южной Кореи
Другие страны 26 июля 10:13
Лондон обеспечит безопасность национальных судов в Ормузском проливе
Другие страны 25 июля 17:07
Лента новостей
В Афганистане четыре человека погибли при подрыве автомобиля
Другие страны 09:07
В Южной Корее задержали лодку из КНДР за нарушение условной морской границы
Другие страны 08:31
Азербайджан значительно увеличил экспорт газа
Экономика 08:00
Япония с 2023 года планирует закупить до 20 беспилотных вертолетов
Другие страны 07:42
Американца обвинили в поедании мозга убитой подруги
США 07:27
Рябков рассказал, что может повысить шансы на спасение СВПД
Россия 07:00
На юге Чили разлилось около 40 тысяч литров нефтепродуктов
Другие страны 06:29
Рябков не видит проблемы в производстве тяжелой воды в Иране
Россия 06:02
Кузнечики "оккупировали" Лас-Вегас
США 05:38