Китай предупредил США о рисках для Ближнего Востока в случае несоблюдения сделки по Ирану

2 августа 2019 14:32 (UTC+04:00)

Несоблюдение иранской ядерной сделки грозит дестабилизацией Ближнего Востока и негативно отразится на режиме нераспространения атомного оружия. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Соглашение по Ирану - это многосторонний договор, от которого зависит мир на Ближнем Востоке. Это соглашение отражает сферу обязательств по нераспространению оружия массового поражения. Все стороны, включая США, заинтересованы в соблюдении данного договора, от него зависит их личная выгода", - отметила она на регулярном брифинге.

По словам дипломата, Китай продолжит укреплять диалог со всеми вовлеченными сторонами по этому вопросу, а также выступает против практики односторонних санкций. "Мы будем твердо защищать целостность договора, отстаивать свои законные права", - подытожила Хуа Чуньин.

Будущее Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе оказалось под вопросом после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке (остановка на 60 суток продаж обогащенного урана) и дает другим участникам два месяца (до 8 июля - прим. ТАСС) на то, чтобы вернуться к ее выполнению.

7 июля Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше допустимых ядерной сделкой 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей. МАГАТЭ 1 и 8 июля подтвердило, что Иран превысил лимит запасов в 300 кг низкообогащенного урана и превысил уровень обогащения урана в 3,67%.

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