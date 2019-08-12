Два новых препарата оказались эффективными в борьбе с вирусом Эбола

12 августа 2019 22:17 (UTC+04:00)

Два экспериментальных препарата, предназначенных для лечения пациентов, зараженных вирусом Эбола, оказались столь эффективными, что теперь их предлагают для лечения всех заболевших в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на результаты испытания двух препаратов - REGN-EB3 и mAb-114 - которые вводятся внутривенно и препятствуют распространению вируса в организме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ссылаясь на руководителя Национального института по борьбе с аллергиями и инфекционными заболеваниями (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) Энтони Фаучи, газета отметила, что компании-разработчики этих препаратов пообещали подготовить достаточно доз для лечения всех пациентов. Общее число зараженных, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), достигает 2,8 тыс. и около 1,8 тыс. стали жертвами этого смертельно опасного вируса.

Эпидемия началась в ДРК в конце июля - начале августа прошлого года. Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле, за этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения. 17 июля 2019 года ВОЗ объявила вспышку БВВЭ в ДРК "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном плане".

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