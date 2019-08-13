Австралийская полиция подтвердила, что в ходе нападения в центре Сиднея убита женщина

13 августа 2019 15:15 (UTC+04:00)

Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс подтвердила, что смерть женщины, тело которой было найдено в центре Сиднея, связана с произошедшим ранее в этом районе города вооруженным нападением на прохожих, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил комиссар полиции штата Мик Фуллер, нападавшим оказался 21-летний мужчина, житель пригорода Сиднея Марайонг. Сейчас он содержится под стражей по подозрению в убийстве 21-летней женщины, тело которой было обнаружено во время осмотра места происшествия в центре Сиднея. По его словам, "вся информация, имеющаяся [у полиции] на данный момент, свяжет эти два преступления".

Также в полиции отметили, что предполагаемый преступник действовал в одиночку и не имел никаких связей с террористическими организациями. "Из всего, что нам известно на данный момент, нет [оснований предполагать] связи с террористическими организациями", - отметил Фуллер.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, вооруженный мачете, попытался напасть на людей в центре Сиднея, в результате чего 41-летняя женщина получила ножевые ранения и была позднее доставлена в больницу. Свидетели происшествия сумели задержать нападавшего до приезда полиции. Позднее было обнаружено тело женщины, которая, как предполагает полиция, была убита нападавшим.

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