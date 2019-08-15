В Малайзии назвали причину смерти пропавшей 15-летней ирландской туристки

15 августа 2019 12:01 (UTC+04:00)

Медэксперты установили, что пропавшая в Малайзии 15-летняя ирландская туристка не была изнасилована и умерла от желудочно-кишечного кровотечения, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Гражданка Ирландии Нора Куоирин, приехавшая в Малайзию на отдых вместе с семьей, пропала без вести 4 августа. Ранее сообщалось, что в рамках поисков девочки в джунглях неподалеку от города Серембан было обнаружено тело женщины европеоидной расы. Тело было доставлено в морг местной больницы, где было опознано членами семьи Куорин.

По словам главы полиции, медэксперты провели девятичасовое вскрытие, в результате которого они установили, что ее смерть была вызвана желудочно-кишечным кровотечением. Кровотечение могло быть вызвано продолжительным голодом.
"Они также установили, что она не была изнасилована", - заявил Юсоп.

"Не было ничего, что указывало бы на то, что она похищена или подверглась какой-либо форме насилия", - сообщил полицейский журналистам. Он добавил, что на ее теле не было ран, за исключением ушиба на ноге.
"Но это не было причиной ее смерти", - отметил Юсоп.

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