NASA предупредило о приближении двух астероидов к Земле в середине сентября

28 августа 2019 10:41 (UTC+04:00)

Два астероида приблизятся к Земле 14 сентября, но угрозы представлять они не будут. Об этом говорится на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным американского космического ведомства, диаметр одного из астероидов, который получил название 2000 QW7, составляет от 290 до 650 метров: он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии 5,3 млн км со скоростью 6,4 км/c. Примерно на такой же удаленности от Земли промчится со скоростью 14,4 км/c и астероид 2010 CO1 диаметром от 120 до 260 метров.

Ранее NASA предупредило о том, что 28 августа с Землей сблизится астероид 2019 OU1, который пройдет на расстоянии около 1 млн км от нее.

Как отметили в Институте астрономии РАН, подобные сближения астероидов с Землей происходят еженедельно.

В Роскосмосе пояснили, что при приближении объектов естественного происхождения к Земле потенциально опасными принято считать расстояния меньше радиуса орбиты Луны - примерно 384 тыс. км.

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