В Шотландии назвали остановку работы парламента черным днем для Великобритании

28 августа 2019 16:39 (UTC+04:00)

Приостановка работы парламента правительством Великобритании станет черным днем для британской демократии. Такое мнение выразила в среду первый министр Шотландии Никола Стерджен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Кажется, что [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон приостановит работу парламента для того, чтобы силой провести Brexit без соглашения. Если члены парламента не объединятся на следующей неделе, чтобы его остановить, это войдет в историю как черный день для британской демократии", - написала Стерджен в Twitter.

В среду Джонсон сообщил о том, что британский парламент приостанавливает свою работу до 14 октября. Таким образом у депутатов будет меньше недели после выхода с парламентских каникул 3 сентября до инициированного правительством перерыва с 9 сентября для того, чтобы препятствовать выходу страны из Евросоюза без соглашения.

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