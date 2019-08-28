СМИ: один человек погиб в результате урагана "Дориан" в Пуэрто-Рико

28 августа 2019 23:32 (UTC+04:00)

Пожилой мужчина стал первой жертвой переросшего в ураган тропического шторма "Дориан" в Пуэрто-Рико. Об этом в среду сообщает агентство EFE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что из-за сильного порыва ветра он сорвался с крыши. Сообщается также об одном пострадавшем в городе Сан-Хуан.

"Дориан" сейчас находится в районе Пуэрто-Рико и движется в северо-западном направлении со скоростью 5,8 м/с. Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет около 33,5 м/с. Президент США Дональд Трамп во вторник подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико в связи с приближением "Дориана".

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

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