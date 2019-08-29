ЕС пока не обсуждает отправку в Ормузский пролив миссии по свободе судоходства

29 августа 2019 13:12 (UTC+04:00)

Министры обороны Евросоюза пока не обсуждают направление в Ормузский пролив европейской военно-морской миссии для наблюдения за свободой судоходства. Об этом заявила в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини по прибытии на неформальную встречу министров обороны и министров иностранных дел Евросоюза в Хельсинки, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос, будут ли министры обороны обсуждать возможность развертывания в Ормузском проливе морской наблюдательной миссии ЕС, она заявила: "Позднее сегодня с министрами иностранных дел мы планируем провести лишь более широкую дискуссию по морской безопасности в целом. ЕС много делает для морской безопасности, в частности мы проводим очень успешную операцию по борьбе с пиратством у побережья Сомали. Безусловно, мы заинтересованы в обеспечении свободы и безопасности морских путей ближе к дому, включая Ормузский пролив. Но мы также хотим способствовать деэскалации обстановки в регионе и поддержать общие позитивные усилия игроков в этом регионе".

Она также подчеркнула, что ситуация вокруг Ирана на нынешней встрече будет рассматриваться "в более широком ключе, в рамках дискуссии по Большому Ближнему Востоку с главами МИД" 28 стран ЕС.

Ситуация в регионе Персидского залива обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг.

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