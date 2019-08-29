SpaceX планирует провести первый орбитальный полет корабля Starship в октябре

29 августа 2019 13:18 (UTC+04:00)

Первый испытательный орбитальный полет корабля Starship американской компании SpaceX может состояться в октябре. Об этом в четверг сообщил глава компании Илон Маск, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Планируем в октябре первый испытательный полет на высоту 20 км, а также предпримем попытку орбитального полета сразу после этого", - написал он в Twitter. Маск добавил, что "более подробная информация на этот счет будет обнародована 28 сентября - в годовщину первого полета на орбиту корабля, созданного SpaceX".

Во вторник на пусковом комплексе SpaceX в районе Бока-Чика (штат Техас) прошли испытания прототипа Starship - Starhopper, который поднялся в воздух на высоту 150 метров.

С помощью Starhopper, по данным интернет-издания Space.com, проверены инженерные решения, необходимые при строительстве Starship - корабля для полета к Марсу, рассчитанного на 100 человек.

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