Британия намерена перебросить беспилотники в Персидский залив

Власти Великобритании рассматривают возможность повышения разведывательного потенциала в Персидском заливе с помощью переброски беспилотников в этот регион, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За последние пару месяцев мы увидели серьезные изменения в области безопасности в этом районе… Я могу подтвердить, что Великобритания активно рассматривает вопрос об усилении возможностей воздушного наблюдения в данной местности", - приводит издание слова Бассетта.

По словам командора, для наблюдения могут быть привлечены беспилотники, самолеты морского патрулирования, корабли или вертолеты.

Как отмечает газета, Британия может, в частности, перебросить в район Персидского залива БПЛА, размещенные в Кувейте для наблюдения за террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) на территории Сирии и Ирака. В настоящее время корабли ВМС Британии Kent и Defender направляются к эсминцам Montrose и Duncan для обеспечения безопасности в регионе и сопровождения торговых судов в Ормузском проливе.

Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.

США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.

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