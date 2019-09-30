Китаянка Лю Хун завоевала золото чемпионата мира в ходьбе на 20 км

30 сентября 2019 02:49 (UTC+04:00)

Китаянка Лю Хун победила на чемпионате мира по легкой атлетике в спортивной ходьбе на 20 км. Соревнования проходят в Дохе, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лю Хун преодолела дистанцию за 1 час 32 минуты 53 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Цеян Шэньцзе (1:33.10). Третьей стала еще одна китаянка Ян Люцзин (1:33.17). Россиянка Яна Смердова, выступающая в нейтральном статусе, стала 31-й (1:43.49).

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.

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