Китаянка Лю Хун завоевала золото чемпионата мира в ходьбе на 20 км

Китаянка Лю Хун победила на чемпионате мира по легкой атлетике в спортивной ходьбе на 20 км. Соревнования проходят в Дохе, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лю Хун преодолела дистанцию за 1 час 32 минуты 53 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Цеян Шэньцзе (1:33.10). Третьей стала еще одна китаянка Ян Люцзин (1:33.17). Россиянка Яна Смердова, выступающая в нейтральном статусе, стала 31-й (1:43.49).

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.