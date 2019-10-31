Не менее 10 человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане

По меньшей мере 10 человек погибли, еще 15 пострадали в результате пожара в пассажирском поезде в Пакистане, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Смерть 10 человек удалось подтвердить, однако есть опасения, что это число будет расти", - сказал журналистам глава местных спасательных служб.

По данным агентства, пожар произошел, когда поезд следовал в южной части провинции Пенджаб. В результате возгорания, причиной которого стал взрыв газового баллона, были уничтожены три вагона поезда.

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