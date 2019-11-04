Пираты похитили девять моряков с норвежского судна у берегов Бенина

Пираты напали на судно MV Bonita, принадлежащее норвежской судоходной компании J.J. Ugland, у берегов западноафриканского государства Бенин и похитили девять членов экипажа.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

По ее данным, инцидент произошел 2 ноября, когда судно стояло на якоре. Члены экипажа, которых не тронули пираты, оповестили местные власти о нападении и пришвартовались в порту города Котону, указали в компании. Представители J.J. Ugland выясняют детали произошедшего и поддерживают постоянную связь с соответствующими властями и родственниками членов экипажа.

Информация о гражданстве похищенных моряков пока не приводится.

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