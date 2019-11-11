Лондон надеется на скорейшее разрешение конфликта в Боливии

11 ноября 2019 18:24 (UTC+04:00)

Великобритания надеется на скорейшее урегулирование политического конфликта в Боливии и на проведение новых президентских выборов. Об этом передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Мы надеемся, что нынешний кризис в Боливии теперь может быть разрешен быстро, мирно и демократическим путем. Народ Боливии заслуживает иметь возможность голосовать на свободных и честных выборах", - написал министр в Twitter.

На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.

В последние недели в Боливии не прекращаются акции протеста, были зафиксированы случаи поджогов, захватов зданий. В воскресенье целый ряд высокопоставленных чиновников заявили об отставке из-за угроз и нападений на их родных. Боливийские военные, недавно отказавшиеся действовать против демонстрантов, санкционировали применение силы против незаконных вооруженных групп на фоне роста уличного насилия.

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