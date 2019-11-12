В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона митинга у университета

12 ноября 2019 06:08 (UTC+04:00)

Полиция применила во вторник утром слезоточивый газ для разгона протестующих возле Городского университета Гонконга в районе Коулун Тон. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила радиостанция RTHK.

Беспорядки произошли после того, как демонстранты в масках попытались перекрыть дороги.

В понедельник город охватила новая волна беспорядков, в которых в основном участвуют студенты. Они начали блокировать дороги в разных районах в попытке парализовать движение автотранспора. На этом фоне во вторник были приостановлены занятия практически во всех местных университетах. Нарушено движение автобусов по десяткам маршрутов, закрыты несколько станций метро.

За последний день в ходе различных инцидентов были ранены свыше 60 человек. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, включая 21-летнего учащегося колледжа, получившего огнестрельное ранение в живот.

В начале лета в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа студенческой молодежи выражают готовность продолжать беспорядки.

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