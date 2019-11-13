Робби Уильямс признался, что живет без мобильного телефона более десяти лет

13 ноября 2019 00:29 (UTC+04:00)

Певец и автор текстов Робби Уильямс рассказал, что не пользуется мобильным телефоном, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Один из самых успешных британских поп-исполнителей с миллионами подписчиков в социальных сетях заявил: "У меня нет мобильного телефона с 2006 года. Я всегда с компьютером. У меня всегда есть Wi-Fi. Я избавился от телефона, потому что не люблю их".

Уильямс — не единственная знаменитость, которая избегает телефонов. Так, Элтон Джон в 2016 году рассказал, что у него нет мобильного и пожаловался на их повсеместную распространенность: "Теперь на публике невозможно начать вести себя плохо". Режиссер Вернер Эрцог в 2016 году поделился, что ему не нравится быть на связи 24 часа в сутки и знать, что его всегда может выследить хакер или враждебное правительство. Робби Уильямс работает над новым альбомом The Christmas Present, который должен выйти 22 ноября.

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