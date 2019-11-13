Второй вице-спикер Палаты сенаторов Боливии объявила себя и.о. президента

13 ноября 2019 03:58 (UTC+04:00)

Второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес во вторник заявила, что берет на себя обязанности главы государства после того, как Эво Моралес подал в отставку с поста президента. Трансляция из зала парламента велась в социальных сетях, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я немедленно беру на себя обязанности главы государства в соответствии с конституцией", - сказала она.

По ее словам, она собирается "как можно скорее провести выборы". "Мы хотим, чтобы результаты этих выборов, которые пройдут с порядочными, квалифицированными и независимыми властями (членами Высшего избирательного суда - прим. ТАСС), отразят желания народа", - добавила она.

10 ноября Эво Моралес объявил о своей отставке с поста президента Боливии, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Покинуть свой пост его ранее попросили военные, оппозиция и профсоюзы. Об отставке также объявил вице-президент Альваро Гарсиа Линера.

В случае отставки президента и вице-президента страну, согласно конституции, должен возглавить председатель Палаты сенаторов. Если же со своего поста уходит и он, то государство временно возглавляет председатель Палаты депутатов, но Адриана Сальватьерра и Виктор Борда тоже подали в отставку. Дальнейший порядок передачи власти не прописан в боливийских законах, однако Аньес ранее заявила, что возьмет на себя обязанности и.о. президента, так как она должна занять место председателя верхней палаты после отставки Сальватьерры и ее первого заместителя.

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