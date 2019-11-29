В Японии заявили, что ракетные пуски КНДР являются вызовом для международного сообщества

Ракетные запуски КНДР являются серьезным вызовом не только для Японии, но и для всего международного сообщества. Такую уверенность на регулярной пресс-конференции в пятницу выразил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В этом году Северная Корея запустила уже более 20 ракет. Это говорит об очевидном улучшении ее ракетных технологий. И [запуски] представляют собой серьезный вызов не только для нашей страны, но и для всего международного сообщества", - подчеркнул он. Суга также рассказал, что Совет национальной безопасности Японии, экстренное заседание которого прошло в четверг на фоне нового ракетного пуска Пхеньяна, полагает, что "Северная Корея в дальнейшем может продолжить запуски баллистических ракет".

"В этой связи мы продолжим тесное сотрудничество и обмен информацией c США, сделаем все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие [японского] народа", - добавил он.

Центральная газета КНДР Rodong Sinmun в пятницу сообщила, что народная республика в четверг провела испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра. Как отмечает издание, за ракетными запусками лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который "выразил большое удовлетворение" итогами испытательных стрельб.

Ранее южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) сообщил, что КНДР произвела в четверг вечером запуск двух ракет неустановленного типа. По его данным, пуски произведены в сторону Японского моря из уезда Ёнпхо северо-восточной провинции Хамгён-Пукто в 16:59 по местному времени. Министерство обороны Японии в свою очередь полагает, что КНДР произвела запуск двух баллистических ракет, которые поднялись на высоту 100 км и пролетели порядка 380 км.

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