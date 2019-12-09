В Нью-Дели пожар вновь охватил фабрику, где сгорели 43 человека

9 декабря 2019 08:54 (UTC+04:00)

Клубы дыма вновь поднимаются над фабрикой в делийском районе Анадж-Манди, где накануне в результате мощного пожара погибли 43 человека, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно его данным, в связи с новым возгораниям на место были направлены четыре пожарных расчета. Причины нового пожара пока не ясны. Как отмечает телеканал, ситуация находится под контролем властей.

В воскресенье на этом же предприятии произошел сильнейший пожар, который охватил площадь 55 квадратных метров и унес жизни 43 человек. Еще 16 человек получили травмы и ожоги. Погибшие и пострадавшие были сотрудниками фабрики, которые по невыясненным причинам ночевали там же.

Как сообщил журналистам начальник пожарной службы Нью-Дели Атул Гарг, сгоревшее здание не имело необходимых лицензий и средств противопожарной безопасности.

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