Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Моралеса

18 декабря 2019 22:57 (UTC+04:00)

Министр внутренних дел временного правительства Боливии Артуро Мурильо опубликовал в среду ордер на арест экс-президента страны Эво Моралеса по обвинению в мятеже, терроризме и финансировании терроризма, который выпустила прокуратура страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"К вашему сведению, господин Моралес", - говорится в тексте сообщения под снимком документа, опубликованном в Twitter политика.

Документ от 18 декабря за подписью членов особой антикоррупционной комиссии прокуратуры Ла-Паса предписывает всем должностным лицам задержать и передать властям экс-президента Боливии Эво Моралеса по обвинениям в "предположительном совершении мятежа, терроризма и финансирования терроризма".

После того, как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата.

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