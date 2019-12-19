Японский лайнер совершил экстренную посадку из-за возгорания

19 декабря 2019 06:09 (UTC+04:00)

Пассажирский Boeing-767 японской авиакомпании All Nippon Airways (ANA) совершил в четверг вынужденную посадку в аэропорту города Фукуока на юго-западном острове Кюсю. Ранее командир самолета сообщил о возгорании в его правом двигателе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, информационное агентство Kyodo.

​​​​​​Лайнер перед этим вылетел из Фукуоки в крупнейший в Японии токийский аэропорт Ханэда.

У него на борту находились 278 человек, включая членов экипажа. По данным агентства, никто не пострадал.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Японские компании выразили готовность инвестировать в Узбекистан
Бизнес 18 декабря 20:28
В Узбекистане может появиться парк высоких технологий Нагои
ИКТ 18 декабря 12:12
Японскую Аичи и Узбекистан может связать прямой авиарейс
Транспорт 18 декабря 11:28
На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0
Другие страны 18 декабря 08:31
Нацбанк Узбекистана подписал соглашение с японской Sumitomo Mitsui
Финансы 17 декабря 16:26
Узбекистан будет экспортировать текстильную продукцию в Японию
Бизнес 17 декабря 14:43
Лента новостей
Трамп назвал процедуру импичмента политическим самоубийством Демпартии
США 07:11
Израильская ПВО перехватила запущенную из сектора Газа ракету
Израиль 06:47
Трамп уверен, что Сенат его полностью оправдает
США 06:28
Палата представителей США объявила импичмент Трампу
США 05:35
Парламент Ирака вновь отложил голосование по новому закону о выборах
Другие страны 05:24
В Монреале пять подростков пострадали в ДТП
Другие страны 04:49
В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
Другие страны 04:25
Число пострадавших в ходе протеста у "Камп Ноу" в Барселоне увеличилось до 46
Европа 04:01
Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
Другие страны 03:45