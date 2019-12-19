Японский лайнер совершил экстренную посадку из-за возгорания

Пассажирский Boeing-767 японской авиакомпании All Nippon Airways (ANA) совершил в четверг вынужденную посадку в аэропорту города Фукуока на юго-западном острове Кюсю. Ранее командир самолета сообщил о возгорании в его правом двигателе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, информационное агентство Kyodo.

​​​​​​Лайнер перед этим вылетел из Фукуоки в крупнейший в Японии токийский аэропорт Ханэда.

У него на борту находились 278 человек, включая членов экипажа. По данным агентства, никто не пострадал.

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