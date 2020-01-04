Экс-президента Эквадора будут судить за взятки

4 января 2020 07:39 (UTC+04:00)

Экс-президент Эквадор Рафаэль Корреа, его заместитель Хорхе Глас и еще 19 из 24 обвиняемых по делу о взяточничестве в 2012-2016 годах предстанут перед судом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Решение коллегии судей было вынесено после 9-часового заседания в Кито в Национальном суде. По словам судей, представлено 837 улик, которые доказывают сложную преступную схему.

По версии прокуратуры, чтобы управлять взятками, полученными от частных предпринимателей в обмен на госконтракты, была разработана сложная коррупционная структура на уровне президента, вице-президента и министров правительства.

Ранее сообщалось, что сумма ущерба государству в рамках дела о коррупции в 2012-2016 годах превышает 7 миллионов долларов.

В настоящее время экс-президент находится за пределами Эквадора. В начале ноября прошлого года СМИ сообщили, что Корреа якобы попросил об убежище власти Бельгии, где он живет с семьей, однако сам экс-президент опроверг эту информацию.

Сам Корреа назвал просьбу генпрокурора страны о его предварительном заключении политическим шоу и заявил РИА Новости, что это не помешает ему в будущем продолжить карьеру в стране.

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