У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо

Самолет авиакомпании Air Canada совершил экстренную посадку после того, как во время взлета у него отлетело одно из колес шасси, сообщает телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Авиалайнер Bombardier Dash 8 должен был выполнить рейс из Монреаля в канадский Сегеней. После ЧП самолет в течение часа кружил над аэропортом, вырабатывая топливо, после чего благополучно приземлился.

Никто из 52 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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