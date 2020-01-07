У берегов Пуэрто-Рико произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у побережья Пуэрто-Рико во вторник. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 08.24 по времени UTC. Эпицентр располагался в 10 километрах к югу от муниципалитета Индиос. Очаг залегал на глубине 7 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Накануне у берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,7.

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