В Новой Зеландии число жертв извержения вулкана возросло до 18 человек

Число погибших в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд возросло до 18 человек. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе полиции страны.

Ранее стало известно о 17 погибших.

Как сообщила полиция, еще один человек, который после извержения был доставлен в больницу в Австралии, скончался прошлой ночью от полученных повреждений.

"Смерть этого человека увеличивает официальное число погибших до 18, 16 из которых скончались в Новой Зеландии и двое - в Австралии", - сказано в сообщении правоохранительных органов.

Извержение вулкана произошло на вулканическом острове Уайт-Айленд 9 декабря. Два человека числятся пропавшими без вести. Сообщалось, что у многих пострадавших очень тяжелые травмы, 27 из 31 получили ожоги более 30% поверхности тела, многие получили также ожоги дыхательных путей. Полиция предполагает, что выживших на острове не осталось.

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