Не менее 20 китайских туристов пострадали в ДТП в Новой Зеландии

По меньшей мере 20 туристов из Китая пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Новой Зеландии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило во вторник агентство "Синьхуа", состояние двоих оценивается как тяжелое.

Инцидент произошел во вторник, когда следующий по скоростной дороге из Квинстауна в Гленорчи автобус перевернулся на трассе. На момент аварии в нем находился 21 пассажир. Посольство Китая в Новой Зеландии подтвердило информацию о том, что находившиеся в автобусе граждане были туристической группой.

На месте аварии находятся машины скорой помощи, спасательные вертолеты и полиция. По данным "Синьхуа", пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Причина инцидента устанавливается.

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